AVIO, partnership con l'americana Raytheon (RTX)

AVIO

(Teleborsa) -ha firmato un contratto con Raytheon, una divisione di RTX, leader nelle soluzioni di difesa per il governo degli Stati Uniti e per i suoi alleati, per avviare e far progredire lo sviluppo di motori a propellente solido per la difesa. Il contratto getta le basi per il lavoro di ingegneria necessario per iniziare la produzione di questi motori."Questa partnership con AVIO segna l’impegno tra le nostre aziende a lavorare insieme per sviluppare una produzione resiliente e reattiva di motori a propellente solido," ha dichiarato Bob Butz, vicepresidente, operations and supply chain di Raytheon. "Continueremo a sviluppare e maturare potenziali soluzioni di motori a propellente solido con Avio per assicurarci di poter soddisfare la crescente domanda a lungo termine dei nostri clienti nazionali e internazionali".Gli investimenti pianificati da AVIO in risorse e capacità produttiva consentono loro di aiutare a rispondere alla domanda immediata dei clienti. Avio potrà contare sulle capacità esistenti dei suoi team di produzione e ingegneria italiani per supportare la crescita di Avio USA e facilitare la sua strategia di produzione di motori a propellente solido. Avio USA è una società controllata da Avio negli Stati Uniti con sede ad Arlington, Virginia."Stiamo sfruttando la nostra esperienza passata e il nostro track record nei motori a propellente solido per aiutare a espandere la capacità produttiva e sviluppare nuove linee di prodotti per soddisfare la crescente domanda," ha dichiarato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio. "Avio e Avio USA sono pronti a collaborare con Raytheon per costruire una base industriale statunitense più resiliente per i motori a propellente solido per la difesa".