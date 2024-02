Ryanair, Corte d'Appello di Milano respinge accuse di Lastminute e Viaggiare

(Teleborsa) -ha fatto sapere di aver accolto con favore le sentenze dellacon le quali sono state respinte le affermazioni di Lastminute e Viaggiare secondo cui il modello di distribuzione online esclusiva di Ryanair costituisce un abuso di posizione dominante". "La Corte – si legge in una nota della compagnia aerea – ha confermato che il modello di distribuzione in esclusiva online di Ryanair era giustificato in termini di contenimento dei costi operativi ed eliminazione deilegati all'intermediazione nella. Ciò ha contribuito all'applicazione di tariffe competitive – che indubbiamente vanno a vantaggio anche dei consumatori – e alla possibilità di avere con essi un canale di comunicazione diretto per ogni eventuale necessità di informazioni e aggiornamenti sui voli. Non è stato accertato alcun danno per gli utenti"."Questa storica sentenza della Corte - ha dichiarato, direttore marketing di Ryanair – ha rafforzato la determinazione di Ryanair nel perseguire giustizia per i nostri clienti e garantire che abbiano accesso alle tariffe più basse, che non subiscano sovrapprezzi da parte delle OTA e che abbiano accesso diretto per gestire le loro prenotazioni e ricevere informazioni aggiornate sui voli".