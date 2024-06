Ryanair: 60 voli cancellati e 150 partenze ritardate

(Teleborsa) -la compagnia aerea numero 1 in Europa, oggie per le oltre 60 cancellazioni causate delle scarse prestazioni del controllo del traffico aereo europeo ieri (giovedì 27 giugno) e ancora oggi (venerdì 28 giugno), che stanno influenzando le operazioni di tutte le compagnie aeree europee.che hanno beneficiato dell’assenza di scioperi dell’ATC francese quest’estate, continuano a performare male (nonostante i volumi di traffico siano inferiori del 5% rispetto ai livelli del 2019) con ripetuti problemi legati a "" e ora a "" nel centro di Maastricht. Giovedì 27 giugno, oltre il 30% dei 3.500 voli Ryanair ha subito ritardi a causa di disservizi ATC. 16 aerei non sono rientrati alla base giovedì notte a causa di ritardi ATC, il che significa che non hanno rispettato gli orari di atterraggio previsti dal coprifuoco aeroportuale. Questa mattina, il 25% delle prime partenze di Ryanair (150 aerei su 600) è stato ritardato a causa della "carenza di personale" dell’ATC e di "guasti agli strumenti" nel centro ATC di Maastricht. Questi ripetuti ritardi e cancellazioni dei voli dovuti alla cattiva gestione del traffico aereo sono inaccettabili.Ilha dichiarato: "I servizi ATC in Europa quest’estate sono ai livelli peggiori di sempre. Ryanair e molte altre compagnie aeree europeeche determinano ripetuti ritardi, cancellazioni e disagi per i passeggeri a causa della cattiva gestione degli ATC europei. Chiediamo a Raul Medina, direttore generale di Eurocontrol, die ora lamentano "guasti agli strumenti" presso il centro di Maastricht, con un impatto su tutte le compagnie aeree europee. È inaccettabile che 1 su 4 delle prime partenza di Ryanair oggi sia stata ritardata a causa della carenza di personale ATC e di guasti agli strumenti.Negli ultimi tre anni,, ma i livelli del personale e dei servizi hanno continuato a diminuire. Chiediamo al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di agire per riformare urgentemente i caotici servizi ATC europei. Il Direttore Generale di Eurocontrol Raul Medina deve ora agire per fornire un servizio ATC efficiente ed efficace per i cittadini europei. Questi ripetuti ritardi e cancellazioni dovuti all’ATC sono inaccettabili.per questi ripetuti disagi, che sono profondamente deprecabili ma al di fuori del controllo di Ryanair".