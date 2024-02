Banca Ifis promossa da KBW e BNP Paribas

Banca Ifis

Equita

BNP Paribas

(Teleborsa) - Dopo i brillanti conti del 2023 (utile netto al massimo storico di 160,1 milioni di euro e 2,1 euro di cedola per ogni azione),incassa. Il titolo della banca presieduta da Ernesto Furstenberg Fassio e guidata dall'AD Frederik Geertman scambia oggi intorno ai 16,50 euro, ma KBW vede margini di crescita con un target price die assegna il giudizio di "Outperform" grazie alla solidità del modello di business e i forti requisiti di capitale.Addiritturaper azione, invece, il prezzo obiettivo indicato dache plaude al rispetto della guidance di utile e mantiene il giudizio di "Hold" sulla challenger bank. Giudizio "Buy" invece per gli analisti diche vedono la banca in linea con il piano di crescita e per questo motivo individuano un target price compresoper azione.