AdR, all'aeroporto di Fiumicino molte luci spente per giornata nazionale risparmio energetico

(Teleborsa) - Aeroporti di Roma aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A partire dalle 19.00, molte delle luci e insegne nella piazza del Molo A al Terminal 1 e della fontana al Terminal 3 del Leonardo da Vinci sono state spente con l’obiettivo di supportare la campagna di sensibilizzazione giunta ormai alla sua ventesima edizione.A rimanere visibili soltanto le tre vetrate attribuite a Giotto provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, e inaugurate qualche giorno fa in occasione della celebrazione dei 50 anni di Aeroporti di Roma, che raffigurano rispettivamente il profeta Aronne e due diaconi, e che grazie al prestito concesso ad ADR dal Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno potranno essere ammirate, per la prima volta in assoluto, da un pubblico internazionale nella nuova collocazione nella piazza del Molo A.