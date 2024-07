AdR miglior aeroporto in Europa, Troncone: "E' risultato degli investimenti fatti in 10 anni"

(Teleborsa) - "vince ancora il Premio Best Airport in Europa , per la sesta volta negli ultimi sette anni. Questo significa che essere unasta diventando un'attitudine". E' quanto affermato da, Amministratore delegato di, in seguito all'assegnazione del Premio attribuito da ACI Europe allo scalo di Fiumicino."Vinciamo quest'anno- ha sottolineato il manager - quindi un merito in più, ma anche un punto d'attenzione, perché se siamo riusciti, fino ad ora, ad esprimere un livello d'eccellenza, lo abbiamo fatto attraversoinvestitiper la modernizzazione e l'espansione del nostro aeroporto"."Per catturare il potenziale di domanda futuro e per tenere il passo in una competizione che va sempre più irrobustendosi, Fiumicino dovrànel tempo", ha concluso Troncone.