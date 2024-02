Banca Generali

OVS

(Teleborsa) - Oggi,2024 in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0001031084Mercato: Milano - AzioniDividendo (seconda tranche)Importo per azione: 0,65 EURData di pagamento: 21/02/2024ISIN: IT0005043507Mercato: Milano - AzioniDividendo straordinarioImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 21/02/2024