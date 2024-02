Air Liquide vola a Parigi dopo i conti positivi

Air Liquide

(Teleborsa) -, società francese attiva nella fornitura di gas industriali, apparecchiature e servizi per l'industria,. I ricavi hanno raggiunto 27,61 miliardi di euro, con un incremento del 3,7% su base comparabile. L'utile netto è stato pari a 3,08 miliardi di euro, in crescita dell'11,6% come pubblicato, mentre l'utile netto ricorrente è aumentato del 13,3% escludendo l'impatto valutario.Nel, Air Liquide confida nella propria capacità dioperativo e di realizzare una crescita dell'utile netto ricorrente, a tassi di cambio costanti."Nel 2023, Air Liquide ha ottenuto una, nonché la mobilitazione e l'agilità dei nostri team in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso e mutevole - ha commentato il CEO Francois Jackow - La performance del gruppo è stata caratterizzata da un aumento delle vendite su base comparabile, da un ulteriore miglioramento del margine operativo escluso l'impatto energetico e da un’accelerazione degli investimenti, in particolare nei progetti di decarbonizzazione".Spicca il volo, che si attesta a 181 euro, con un, risultando di gran lunga il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 182,9 e successiva a quota 186,8. Supporto a 178,9.