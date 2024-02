Biesse, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Biesse

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 13,5 euro) ilsul titolo, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, confermando laa "" visto l'upside potenziale del 22%.Gli analisti scrivono che l'acquisizione deldovrebbe, ampliare il portafoglio prodotti e diversificare l'esposizione al segmento del legno.Il broker prevede che ilraggiunga undell'8,6% nel FY24, migliorando al 9% nel FY25 e aumentando ulteriormente nel 2026, quando la normalizzazione dovrebbe essere pienamente effettiva e le sinergie derivanti dall'integrazione del gruppo GMM.Intesa Sanpaolo, con un margine EBITDA in calo per riprendere a crescere solo nel 2025. Tuttavia, la quotazione del titolo Biesse ha storicamente anticipato l'inversione del trend dell'acquisizione ordini, che gli analisti si aspettano che accada ad un certo punto tra il 1Q24 e il 2Q24. Inoltre, viene sottolneato che l'azienda mostra un EV/EBITDA 2024, con uno sconto del 36% rispetto alla media a 5 anni pre-pandemia.