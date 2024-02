Boeing, lascia il responsabile del programma 737 Max

Boeing

(Teleborsa) -, numero uno del programma dei737 Max, lascia la società con effetto immediato.L'uscita arriva dopo una serie di problematiche che hanno portato ad accertamenti da parte delle autorità americane di sicurezza sui voli, in particolare dopo i problemi che hanno riguardato un volo della Alaska Airlines.Clark, che era alla Boeing da 18 anni, verrà sostituito nel ruolo di vice presidente e general manager del Programma 737 da Katie Ringgold.La decisione, ha spiegato il direttore della divisione aeromobili del gruppo statunitense, Stan Deal in una nota ai dipendenti, fa parte della "maggiore attenzione dell'azienda nel garantire che ogni aereo che consegniamo soddisfi o superi tutti i requisiti di qualità e sicurezza. I nostri clienti non chiedono e meritano niente di meno".