Boeing incassa 303 nuovi ordini a maggio e centra target produzione 737 MAX

Boeing

(Teleborsa) -si prepara al Salone di Parigi dopo un mese di maggio da record, che ha visto entrare 303 nuovi ordini ed il lancio di 38 nuovi 737 MAX, un ritmo di produzione che l'azienda si era impegna a raggiungere da oltre un anno. Lo scorso mese sono stati anche consegnati 45 velivoli.Si tratta del sesto ordine mensile più alto nella storia di Boeing e del più grande accordo per jet widebody della storia dell'azienda. L'ordine di Qatar Airways riguarda 130 787 e 30 777X, oltre ad opzioni per l'acquisto di altri 50 velivoli a lungo raggio.L'accordo con il Qatar è stato annunciato durante il tour di grande portata del presidente Donald Trump in Medio Oriente, che ha incluso una serie di accordi commerciali di alto profilo.