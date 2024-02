Fed, Jefferson: "cautamente ottimista" riguardo ai progressi sull'inflazione

(Teleborsa) - "Le nostre azioni forti hanno spostato il nostro tasso di riferimento in territorio restrittivo, e la nostra politica monetaria restrittiva sta esercitando una pressione al ribasso sull'attività economica e sull'inflazione. Se l'economia si evolverà sostanzialmente come previsto, sarà". Lo ha affermato, vicepresidente della Federal Reserve, in un intervento al Peterson Institute for International Economics di Washington DC."Guardando al futuro, vedo- ha detto - Innanzitutto, la spesa al consumo potrebbe essere ancora più resiliente di quanto mi aspetto attualmente, il che potrebbe causare uno stallo nei progressi sull'inflazione. In secondo luogo, l'occupazione potrebbe indebolirsi con il venir meno dei fattori che sostengono la crescita economica. In terzo luogo, i rischi geopolitici potrebbero rimanere elevati e un ampliamento del conflitto in Medio Oriente potrebbe avere effetti maggiori sui prezzi delle materie prime, come il petrolio, e sui mercati finanziari globali".Jefferson rimane quindi "e rivedrò la totalità dei dati in arrivo per valutare le prospettive economiche e i rischi che le circondano e per giudicare l'appropriato corso futuro della politica monetaria".Il banchiere centrale ha tuttavia sottolineato che "dobbiamo sempre tenere presente ilin risposta a miglioramenti nel quadro dell'inflazione. Un allentamento eccessivo può portare a uno stallo o a un'inversione di tendenza nel ripristino della stabilità dei prezzi".