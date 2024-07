Tassi: come si muoveranno le Banche centrali? Le possibili mosse

(Teleborsa) -da parte dellagià a settembre in scia alle dichiarazioni di Powell, complice il buon dato sull'inflazione,in vista della riunione del 18 luglio. Come si muoveranno le Banche centrali? E' l'interrogativo al quale rispondeHead of Investment Research & Advisory nell'outlook di Anima per il secondo semestre dell'anno."Le prospettive per i consumi sono costruttive, ma non ci sarà un surriscaldamento: le famiglie europee continueranno ad approfittare del graduale aumento del potere d’acquisto derivante dal rallentamento dell’inflazione e il tasso di risparmio si normalizzerà, stante la ricostituzione della ricchezza reale e l'allentamento monetario. Sul fronte della dinamica dei prezzi, l’inflazione sta perdendo slancio in linea con le stime della BCE, al netto di una persistente vischiosità nella componente dei prezzi dei servizi, che dovrebbe esaurirsi dopo l’estate. Questo ha consentito alla banca centrale di iniziare a tagliare i tassi:, spiega Fois.Neglile condizioni per allentare la stretta "stanno maturando,Restiamo ottimisti su questo punto, per diversi motivi: le aspettative di inflazione rimangono stabili e vicine ai target delle Banche centrali; il ribilanciamento sul mercato del lavoro prosegue; la moderazione dei consumi eserciterà pressioni al ribasso sui prezzi di servizi e beni di baseL’allentamento delle pressioni sull’inflazione core permetterà alla Fed di iniziare a ridurre i tassi dopo l’estate, al ritmo di un taglio a trimestre, come per la BCE."restiamo convinti che l’economia cinese sia entrata in una fase strutturale di transizione, in cui solo uno dei due motori che muovevano la crescita prima del Covid (export e settore edilizio) è ancora acceso (l’export), mentre il comparto edilizio sta attraversando un processo di trasformazione che non gli permetterà più di offrire un contributo alla crescita paragonabile a quelli registrati in passato. Come già accaduto nel 2023, anche nel 2024 il Pil cinese si espanderà a un ritmo prossimo al “nuovo” potenziale del 5%, sostenuto dall’export, ma frenato dalla transizione della domanda interna: i consumi privati non sono ancora pronti a prendere il posto dell’edilizia".In questo contesto, "imangono cruciali gli sviluppi lato crescita e inflazione, specialmente negli Stati Uniti, dove la svolta sta maturando ma non è ancora arrivata. Se per qualunque ragione i progressi sul fronte dell’inflazione non dovessero manifestarsi o la crescita non dovesse proseguire nel processo di indebolimento, la Fed potrebbe restare riluttante a tagliare i tassi per tutta la seconda metà dell’anno, e la svolta verrebbe posticipata per il secondo anno di fila", conclude Fois.