Lufthansa, cambiamenti nel board dopo il rilancio. Entra l'italiana Grazia Vittadini

Deutsche Lufthansa

Rolls-Royce

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, ha comunicato che, compreso il CFO Remco Steenbergen,. "Dopo aver affrontato con successo la crisi coronavirus, la successiva ripresa del settore del trasporto aereo e il turnaround del business, il gruppo Lufthansa sta ora intraprendendo la fase successiva del suo sviluppo aziendale rimodellando e riallineando il suo Executive Board", si legge in una nota.In particolare, il mandato di Harry Hohmeister e Detlef Kaysernel corso dell'anno in corso. Contemporaneamente Christina Foerster e Remco Steenbergendal board. La dimensione del consiglio sarà ridotta da sei a cinque membri."Il nostro Executive Board ha svolto un lavoro eccezionale nel guidare il gruppo Lufthansa attraverso la fase estremamente difficile della pandemia - afferma Karl-Ludwig Kley, Chairman del Supervisory Board - Ha gestito con successo l'impegnativo successivo incremento delle nostre operazioni; e il gruppo Lufthansa poggia ancora una volta oggi su solide basi commerciali".Tra le altre nomine annunciate, l'italiana(oggi in) sarà nominata membro del Executive Board con effetto dal 1° luglio 2024. Ricoprirà il ruolo di, con responsabilità per "Technik e IT" e con responsabilità aggiuntiva per la sostenibilità. Il suo mandato ha durata triennale.La divisione Finanze del gruppo sarà guidata da un. Fino alla nomina, Michael Niggemann ricoprirà il ruolo di CFO ad interim.