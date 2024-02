Moderna, perdita di 4,7 miliardi di dollari nel 2023. Attende ok a vaccino RSV

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha chiuso ilconpari a 6,8 miliardi di dollari, rispetto a 19,3 miliardi di dollari nel 2022. La diminuzione dei ricavi totali per il 2023 è stata principalmente dovuta a un calo delle vendite del vaccino COVID-19. Laè stata di 4,7 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 8,4 miliardi di dollari nel 2022.Nel, Moderna ha registrato un utile di 217 milioni di dollari, pari a 55 centesimi per azione, mentre gli analisti si aspettavano una perdita di 97 centesimi per azione, secondo i dati LSEG.Sul fronte, la società ha registrato vendite di Spikevax (vaccino COVID-19) per 2,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre, che includono 0,8 miliardi di dollari di vendite negli Stati Uniti e 2 miliardi di dollari di vendite internazionali. Ciò ha portato a 6,7 miliardi di dollari di vendite di vaccini per l’anno fiscale 2023, in linea con il quadro finanziario precedentemente comunicato di almeno 6 miliardi di dollari.Per quanto riguarda il, la società continua ad aspettarsi le prime approvazioni normative del suo vaccino RSV (mRNA-1345) a partire dalla prima metà del 2024."Il 2023 è stato unper Moderna poiché ci siamo adattati al mercato endemico - ha affermato il- Allo stesso tempo, il nostro team di sviluppo ha compiuto progressi significativi nella pipeline nel campo delle malattie infettive, dell'oncologia e delle malattie rare, mentre il nostro team commerciale ha aumentato la nostra quota di mercato relativa al COVID-19 in negli Stati Uniti".del nostro vaccino RSV a partire dalla prima metà dell'anno - ha aggiunto - Con le numerose letture dei dati della Fase 3 imminenti nel 2024, rimaniamo concentrati sull'esecuzione commerciale e sui continui investimenti nella nostra pipeline con disciplina finanziaria".