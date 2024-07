Qatar Airways, utile netto record a 1,7 miliardi di dollari nel 2023/24

(Teleborsa) -ha riportato la performance finanziaria più forte nei suoi 27 anni di storia nell'anno finanziario 2023/24, annunciandorecord di 6,1 miliardi di QAR (1,7 miliardi di dollari), in aumento del 39% rispetto all'anno precedente, e undi 81 miliardi di QAR (22,2 miliardi di dollari), che rappresenta una crescita del 6% rispetto allo scorso anno.Il gruppo ha generato un fortedel 24% pari a 19,1 miliardi di QAR (5,2 miliardi di dollari), circa 1,2 miliardi di QAR (0,3 miliardi di dollari) in più rispetto all'anno precedente, riflettendo la continua attenzione dell'azienda all'esperienza del cliente, con operazioni snelle, agili e adatte allo scopo in tutte le aree.Qatar Airways ha trasportato più di 40 milioni didurante l'anno fiscale 2023/24, con un aumento del 26% rispetto all'anno precedente.