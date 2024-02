Openjobmetis, anche Quaestio Capital cederà quota a Groupe Crit. Verso OPA

Openjobmetis

Groupe Crit

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato cheha reso noto di averedell'intero capitale sociale di Plavisgas, titolare di una partecipazione pari al 34,14% del capitale di OJM, e della totalità delle azioni OJM detenute da Omniafin e M.T.I. Investimenti, pari rispettivamente al 18,45% e al 5,15% del capitale sociale.Come già annunciato , l'acquisto delle azioni OJM da parte di Groupe Crit verrà realizzato ad un. Il perfezionamento delle acquisizioni è subordinato esclusivamente all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta dalla disciplina golden power.A seguito del perfezionamento dell'acquisto delle azioni OJM detenute da Omniafin, M.T.I. Investimenti e Plavisgas, Groupe Crit arriverà a detenere una partecipazione complessiva pari al 57,74% del capitale sociale e promuoverà un'offerta pubblica di acquistosulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione - finalizzata al delisting - a un prezzo per azione pari a 16,5 euro.Openjobmetis è stata anche informata della sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisto della totalità delle azioni OJM detenute da, pari al 6,91% del capitale, al medesimo prezzo per azione pari a 16,5 euro.