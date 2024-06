OPA Openjobmetis, raggiunta la soglia del 95% del capitale. Delisting vicino

Openjobmetis

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa su, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, gli offerenti hanno comunicato di aversociale.Ricorreranno quindi i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in relazione alle azioni residue non ancora portate in adesione all'offerta, attraverso laA seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni, e il, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.Ilall'offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 giugno 2024, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle azioni per portare in adesione all'offerta le proprie azioni.