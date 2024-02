Unipol, Morningstar DBRS mette rating sotto osservazione con implicazioni positive

Unipol Gruppo

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) -hail rating di(pari a BBB) a seguito dell'annuncio della società di aver avviato un processo di razionalizzazione societaria attraverso la fusione di(rating A con outlook stabile) in Unipol entro la fine del 2024.Se il piano di Unipol sarà pienamente realizzato, l'entità risultante sarà unache verrà rinominata Unipol Assicurazioni.In linea con la Global Insurance Methodology, l'attuale Issuer Rating di Unipol è vincolato dal rating della Repubblica Italiana (rating BBB con outlook stabile). Tuttavia, una volta conclusa la fusione, l'entità risultante sarà una compagnia assicurativa operativa il cui Issuer Rating e Financial Strength Rating, come nel caso di UnipolSai.