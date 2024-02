Visa Innovation Program: al via la seconda edizione del programma che fa crescere le fintech

(Teleborsa) - È stata lanciata la seconda edizione diEurope - Italy Edition, il programma nato in collaborazione con Hackquarters e volto ad accelerare l’innovazione digitale nell’ecosistema fintech. La piattaforma si propone di offrire alle fintech selezionate l’accesso a mercati, clienti e soluzioni Visa, oltre che contatti con investitori, visibilità internazionale e mentoring. Dei dettagli di questa iniziativa ha parlato a Teleborsa, Fintech e Digital Partnership Business Development Director di Visa."Innanzitutto, è una piattaforma di collaborazione. L'obiettivo è quello di cercare di creare punti di contatto tra il mondo delle fintech e il mondo dei partner e dei clienti Visa. Il programma è nato nel 2018 e finora abbiamo avuto indicativamente 93 progetti e iniziative di collaborazione tra le fintech ed i partner che hanno partecipato alle sette edizioni tenute in vari Paesi. Abbiamo avuto 160 partner che sono saliti a bordo e più di 1200 candidature. Quindi uno spazio che ha raccolto decisamente molto interesse nella comunità. Abbiamo avuto il nostro primo "unicorno", Payhawk, una piattaforma di expence management che adesso collabora con noi e l'iniziativa italiana di cui lo scorso anno abbiamo fatto partire la prima edizione, che ha visto 74 candidature da cui abbiamo selezionato 5 player"."Il tema interessante è che in questi anni sono arrivate fintech con esperienze di business eterogenee: chi si occupava di endebbed finance, in particolare indirizzato alle piccole e medie imprese; chi si occupava di royalty; chi ha proposto soluzioni basate sulla block-chain o soluzioni relative al mondo della sostenibilità. Ciò che bisogna immaginare è che, all'interno di questa piattaforma, le fintech trovano quattro valori: uno spazio organizzato in cui esplorare occasioni di collaborazione, perchè il nostro obiettivo è quello di creare progetti tra le fintech e i nostri partner; un training e un mentorship fatto su misura; una vista sui mercati globali; ultimo, ma non meno importante, la possibilità di essere messi in contatto con investitori, se è questo l'obiettivo che sta ricercando"."Quello che noi stiamo cercando sono fintech che hanno una proposta già presente sul mercato, questo è il primo tema qualitativo che vogliamo tener presente, quindi non ci rivolgiamo a startup nella loro fase iniziale. Ovviamente, devono lavorare su uno dei temi di business che abbiamo ricordato, cui si aggiunge un tema relativo alla gestione dei nuovi flussi e nuove soluzioni di movimento fondi, in particolare con un angolo sul trasferimento tra aziende. E poi, c'è il tema relativo alle le soluzioni per un futuro sostenibile"."Fondamentalmente, vi sono quattro caratteristiche che noi cerchiamo di misurare nel momento in cui selezioniamo le fintech. Deve esserci una potenzialità a collaborare, devono essere soluzioni, moduli e componenti di valore, che per i partner abbiamo una certa rilevanza e un certo interesse. Deve esserci una certa disponibilità delle fintech a mettersi in gioco e collaborare con i partner. Ci deve essere la presenza di un team manageriale, una leadership esperta che abbia voglia di mettersi in gioco ed, evidentemente, un tema di potenziale scalabilità di questa soluzione anche sui mercati internazionali"."Il mercato italiano è interessante. Ci sono punti e toni in chiaroscuro. Voglio partire da un paio di dati emersi dall'Osservatorio fintech e insurtech del Politecnico, che colpiscono e ci aiutano a vedere perché un'iniziativa come la nostra funziona e ha un certo successo. Il primo dato e che, nel 2023, i fondi e le risorse raccolte dalle fintech sono calate dell'81%, un fenomeno di rallentamento globale, non un fenomeno esclusivamente italiano. L'altro tema interessante, è che, in termini di presenza internazionale, soltanto il 41% delle fintech italiane offre i propri servizi al di la dei confini nazionali"."Se pensiamo al primo dato, un più complicato accesso ai fondi, vuol dire che la collaborazione in questo spazio diventa ancora più cruciale, su due dimensioni: uno è quello di ingegnerizzazione della soluzione, ma l'altro è quello dei partner distributivi. Sul tema 'come risponde il mercato', c'è sicuramente un interesse da questo punto di vista. Sul tema della presenza internazionale, un player come noi che è un player globale per definizione, porta il valore di poter operare come un ponte tra diversi mercati e quindi questo è un grande beneficio. Un altro aspetto su un tema qualitativo, ma che è molto rilevante, è che c'è grande interesse sul tema dell'intelligenza artificiale di tipo generativo. La ricerca che citavo prima, ci dice che circa una fintech su cinque in Italia lavora su temi di questo tipo e, non a caso, è uno dei temi che abbiamo inserito all'interno delle sfide di business che guidano il programma"."È interessante pensare all'approccio che noi usiamo nella relazione con loro. Mandiamo avanti una conversazione che viaggia su binari paralleli: da una parte una relazione tra Visa e le fintech, in cui le fintech possono essere un cliente e quindi possono essere, come Payhawk o Scalapay, player che a un certo punto distribuiscono le nostre credenziali, o come Divilo, che nel 2022 ha lanciato in Spagna una soluzione che consentiva di ricevere pagamenti digitali su un terminale mobile"."Possono essere poi un fornitore, nel senso che la loro componente può entrare all'interno di uno dei processi di vendita di Visa, ad esempio Onfido, che offre una soluzione di identificazione digitale nel processo di vendita della carta digitalizzata e rende molto più semplice la parte di identificazione del cliente. Il terzo aspetto, che emerge molto di frequente nell'ambito del Visa Innovation Program, è quello di riuscire a creare valore in un'ottica di ecosistema un po' più ampia, in un perimetro che non necessariamente è limitato ai servizi Visa, ma che magari porta valore a uno dei nostri partner"."Allora, il tema del Visa Innovation Program è anche un tema di scommessa sull'ecosistema, sulla capacità di far crescere in modo stabile e duraturo il sistema perché contribuisce a una digitalizzazione più ampia per tutti".