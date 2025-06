Generali ai vertici delle classifiche Extel. Donnet miglior CEO del settore assicurativo

Generali

(Teleborsa) - Il Group CEO dinell’edizione 2025 della classifica annuale di Extel (ex Institutional Investor), rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale.Questo successo si riflette in diverse categorie chiave per il feedback combinato di buy-side e sell-side, con il Group CFO di Generali,, riconfermato al primo posto come "Miglior CFO" del settore assicurativo. Inoltre, ildi Generali si è classificato al primo posto nelle categorie: "Best IR Team", "Best IR Professional" -, Group Head of Investor & Rating Agency Relations, "Best IR Program" e "Best Investor / Analyst Day". Generali ha inoltre ottenuto la prima posizione nella categoria "Best ESG Program"."Siamo molto orgogliosi che la comunità finanziaria abbia ancora una volta riconosciuto l'eccezionale qualità professionale e l'impegno delle persone di Generali - ha commentato Donnet - Rivolgo le mie più calorose congratulazioni a tutti i nostri colleghi e a tutti i team che sono stati premiati. I nostri risultati nelle classifiche di quest'anno sono particolarmente significativi perché, Lifetime Partner 27: Driving Excellence. Mentre restiamo pienamente focalizzati sul raggiungimento dell'eccellenza nelle relazioni con i clienti, nel modello operativo e nelle competenze chiave, questi importanti riconoscimenti ci motivano ancora di più a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi".