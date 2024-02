Banco BPM, CdA approva bilancio e proposta di destinazione dell'utile

Banco BPM

(Teleborsa) - Il CdA dihad'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che - recependo i risultati già approvati dal consiglio e comunicati al mercato lo scorso 8 febbraio - registrano un risultato netto pari a 1.447 milioni di euro per la capogruppo e pari a 1.264 milioni di euro a livello consolidato.L'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio include la, che recepisce la proposta già formulata dal consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2023 e resa nota al mercato in data 8 febbraio 2024.Laè pari a 848 milioni di euro (+circa 100 milioni vs guidance) e il dividendo per azione è pari a 56 centesimi (+143% vs 2023).