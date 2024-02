BoE, Ramsden: indicatori chiave della persistenza dell'inflazione rimangono elevati

(Teleborsa) - "Ilcomplessiva al 4,0% a gennaio, rispetto al 10,1% di un anno fa è. L'orientamento restrittivo della politica monetaria ha pesato sempre più sull'attività fino al 2023 e, nonostante le persistenti incertezze sui dati ufficiali, ha portato ad un allentamento del mercato del lavoro". Lo ha affermato, vice governatore della Banca d'Inghilterra, in un discorso pronunciato alla conferenza dell'Association for Financial Markets in Europe (AFME)."Sostengo ladelineata nelle ultime previsioni del Monetary Policy Committee (MPC)", ha aggiunto."Sebbene negli ultimi mesi l'inflazione dei servizi e la crescita dei salari siano diminuite in misura leggermente superiore a quanto avevamo previsto lo scorso autunno, gli- ha detto Ramsden - Per quanto riguarda la mia visione del futuro, sto cercando ulteriori prove su quanto sarà radicata questa persistenza e quindi su quanto tempo sarà necessario mantenere l'attuale livello del tasso di interesse bancario".