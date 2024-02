Exploit dell'indice delle società High Tech italiane (+3,51%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 5.426 punti, archiviando la giornata a quota 159.914,8.L'intanto guadagna 13 punti, dopo un incipit a quota 1.107.Tra i titoli del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,15%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,54%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,79%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,51%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 6,06%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,90%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,81%.