Dell Technologies ottimista per nuovo esercizio, alza dividendo

Dell Technologies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella produzione di personal computer e sistemi informatici, ha registratodeldell'anno fiscale 2024 pari a 22,3 miliardi di dollari, in calo dell'11% su base annua. L'è stato di 1,5 miliardi di dollari e l'utile operativo rettificato è stato di 2,1 miliardi di dollari, rispettivamente in aumento del 25% e in calo dell'1% su base annua. Il flusso di cassa derivante dalle operazioni è stato di 1,5 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 1,59 dollari, mentre l'è stato di 2,20 dollari, in crescita rispettivamente dell'89% e del 22% su base annua.dell'sono stati di 88,4 miliardi di dollari, in calo del 14% rispetto all'anno fiscale 2023. L'è stato di 5,2 miliardi di dollari e l'utile operativo rettificato è stato di 7,7 miliardi di dollari, in calo rispettivamente del 10% e dell'11% su base annua. Il flusso di cassa derivante dalle operazioni per l'intero anno è stato di 8,7 miliardi di dollari. L'utile per azione per l'intero anno è stato di 4,36 dollari, mentre l'è stato di 7,13 dollari, rispettivamente in aumento del 35% e in calo del 6% su base annua.Dell sta aumentando ilannuale in contanti del 20% a 1,78 dollari per azione ordinaria, con 0,445 dollari per azione ordinaria per la prima distribuzione trimestrale pagabile il 3 maggio agli azionisti registrati al 23 aprile."Abbiamo generato 8,7 miliardi di dollari di flusso di cassa dalle operazioni quest'anno fiscale, restituendo 7 miliardi di dollari agli azionisti dal primo trimestre dell'anno fiscale 2023 - ha affermatodi Dell Technologies - Siamoe stiamo aumentando il nostro dividendo annuale del 20% – a testimonianza della nostra fiducia nel business e della capacità di generare un forte flusso di cassa".