Unieuro, risultati 1° trimestre in linea con attese e guidance confermata

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre, stagionalmente poco rappresentativo per il settore dell’elettronica di consumo, conper il quarto trimestre consecutivo.si attestano a(-7% rispetto al corrispondente periodo del 2023), con la neo-acquisita Covercare, attiva nel settore delle garanzie e dei servizi post-vendita, che ha contribuito allo sviluppo dei servizi (+6,1%). Molto bene anche i ricavi della marca privata (+10,3%).di euro, seppur in miglioramento di oltre il 50% rispetto al trimestre comparabile e in linea con le aspettative,.La cassa netta è pari a 0,4 milioni di euro, in diminuzione di 44,1 milioni rispetto al 29 febbraio 2024 (riduzione di 44,7 milioni nel primo trimestre dell’esercizio precedente), in relazione all’effetto stagionale che tipicamente determina un assorbimento di capitale nella primaparte dell’esercizio.per l’esercizio in corso ed in particolare la stima dia quelli dele unin un range didi euro, grazie alla continua attenta politica di gestione dei margini e di stretto controllodei costi operativi. Laè attesa sostanzialmentea quella della chiusura del precedente esercizio.