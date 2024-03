Ferretti ritira interesse per sviluppo del sito produttivo ex Yard Belleli a Taranto

Ferretti

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha comunicato ildelnell'area portuale di Taranto. Il piano, delineato negli scorsi anni, prevedeva la realizzazione di un insediamento industriale per la costruzione di modelli e stampi per la produzione di scafi per yacht di lusso, coperte e sovrastrutture in composito e carbonio oltre ad un centro di ricerca per materiali avanzati."Nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni, ihanno costretto il gruppo a rinunciare al progetto - si legge in una nota - negli anni sono aumentati gli investimenti necessari e diminuite le contribuzioni pubbliche al programma, rendendone l'esito incerto ed eccessivamente oneroso per la società".Il recesso è stato comunicato in tempi idonei arispetto alla gara pubblica non ancora conclusa.