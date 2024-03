Spagna, diminuisce la disoccupazione a febbraio

(Teleborsa) - Diminuisce inaspettatamente lanel mese di2024. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 7.452 unità, rispetto a +60.400 unità del mese di gennaio. Le stime degli analisti erano per un aumento di 50.000 unità.Ilsi attesta a 2.760.408 persone, 150.607 in meno rispetto a febbraio 2023 (-5,17%). Per questo mese si tratta della cifra più bassa dal 2008.Per quanto riguarda la disoccupazione, si attesta a 1.104.842, dopo essere diminuita di 4.141 unità (-0,37%). La disoccupazionecala maggiormente in termini assoluti su base annua: 88.654 donne (-5,08%) contro 61.953 uomini (-5,31%).La disoccupazionesotto i 25 anni è aumentata nel mese di febbraio di 6.601 unità (+3,28%) rispetto al mese precedente.