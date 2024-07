Eurozona, tasso di disoccupazione maggio stabile al 6,4%

(Teleborsa) - Nel mese di maggio 2024 non riserva sorprese la disoccupazione nell'. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), ildestagionalizzato è pari al 6,4%, rispetto al 6,4% di aprile e delle stime degli analisti.Nell'il tasso di disoccupazione è fermo al 6%.A maggio, 2,828 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'UE, di cui 2,287 milioni nella zona euro. Ilera del 14,4% nell'UE, in calo rispetto al 14,5% di aprile 2024, e del 14,2% nell'area euro, stabile rispetto al mese precedente.Nello stesso mese, ilnell'UE era del 6,3%, stabile rispetto ad aprile 2024, e il tasso di disoccupazione maschile era del 5,8%, anch'esso stabile rispetto al mese precedente. Nell'area euro, il tasso di disoccupazione femminile è stato del 6,7%, stabile rispetto al mese precedente, e quello maschile è stato del 6,2%, in aumento rispetto al 6,1% di aprile 2024.