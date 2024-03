Cina, PMI Caixin servizi febbraio diminuisce a 52,5 punti

(Teleborsa) - Si indebolisce leggermente il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti sceso a quota2024 dai 52,7 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, ma risulta inferiore ai 52,9 punti attesi dagli analisti."L'indice Caixin China General Services Business Activity Index si è attestato a 52,5 a febbraio, in calo di 0,2 punti rispetto a gennaio, mantenendo l'indice- ha commentato Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group - Ciò indica una continua ripresa nel settore dei servizi cinese".a febbraio ad un ritmo simile a quello del mese precedente in un contesto di ripresa del mercato - ha aggiunto - L'attività commerciale e il totale dei nuovi ordini sono cresciuti per il 14° mese consecutivo. Le esportazioni di servizi sono aumentate per il sesto mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto da giugno".