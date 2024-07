Cina, dati contrastanti dall'indice PMI manifatturiero di giugno

(Teleborsa) - Numeri contrastanti giungono dai dati PMI della Cina stilati dal governo die elaborati da Caixin/S&P Global Manufacturing PMI.hanno messo in evidenza che, relativo al mese di giugno, si è contratto per il secondo mese consecutivo, a quota 49,5 punti, mentre ilè rimasto in fase di espansione (50,5 punti), seppur a un ritmo inferiore rispetto alla lettura precedente (51,1).Secondo quanto stilato da, l'indiceè salito a giugno a quota 51,8 punti, meglio dei 51,5 punti stimati e rispetto ai 51,7 di aprile.Va segnalato che il PMI ufficiale stilato dal governo di Pechino prende in considerazione il trend delle grandi aziende e di aziende controllate dallo Stato, mentre l’indice Caixin si riferisce alle piccole e medie imprese cinesi.