Intred, l'AD in pectore Federico Protto lascia dopo soli tre mesi

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha ricevuto in data odierna le, dal ruolo di Direttore Generale, di, che ha deciso di perseguire nuove opportunità professionali a livello internazionale. Le dimissioni saranno effettive a far data dal 28 marzo 2024.La nomina di Protto a Direttore Generale era stata annunciata il 4 dicembre 2023 . Il manager, con una più che ventennale esperienza nel settore delle telecomunicazioni, sarebbe statodi approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023"Ringrazio il DG Federico Protto per il contributo fornito in questo periodo di sua presenza in azienda che ha consentito un rafforzamento dei processi già in corso di managerializzazione della società e che proseguirà anche in futuro, con l'che potranno guidare tutto il team - ha commentato, Co-Founder e AD di Intred - Possiamo contare su una squadra di manager interni altamente qualificati e che riteniamo renderanno la società sempre più solida, competitiva e autonoma, capace di gestire la crescita futura"."Il, come è sempre stato dalla sua costituzione, per conseguire gli obiettivi di crescita sia attraverso linee interne che attraverso opportunità esterne. Ritengo che i risultati fin qui ottenuti da Intred, siano la garanzia della nostra capacità di sapere gestire al meglio la parte ordinaria e strategica dell'azienda".Secondo CorCom, Federico Protto - a lungo numero uno di Retelit - approderàda fine marzo. Non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del, impegnato oggi con il Capital Markets Day odierno a Londra