Luca de Meo lascia la guida di Renault: mercato crede al passaggio a Kering, vola il titolo a Parigi

(Teleborsa) -lascia dopo 5 anni la guida delper intraprendere nuove sfide al di fuori del. L'annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata dallo stesso Gruppo automobilistico. Il Consiglio di Amministrazione, riunito dal Presidente, ha espresso la sua gratitudine a Luca de Meo per il rilancio e la trasformazione del Gruppo Renault e, prosegue la nota, ha accettato che le sue dimissioni abbiano effetto dal 15 luglio 2025. Luca de Meo continuerà a svolgere le sue funzioni fino a tale data.Ilha avviato la procedura di nomina di un nuovo Amministratore Delegato sulla base del piano di successione già definito. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso fiducia nella qualità e nell'esperienza del management per proseguire e accelerare la strategia di trasformazione del Gruppo Renault in questa nuova fase.Intanto vola a Parigi il titolo(+9%) mentre affondano le azioni(-7%) dopo che le prime indiscrezioni danno il manager italiano alla guida del colosso francese del lusso, che controlla marchi comeÈ attesa per oggi la nuova nomina da parte deldi Kering. Iindicano anche l'attuale amministratore delegato e presidente,, voglia dividere i ruoli di presidente e amministratore delegato.