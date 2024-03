INWIT, al via domani la seconda tranche di buyback

INWIT

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito dell'autorizzazione concessa dall'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2023, lache fa seguito a una prima tranche di acquisti.La seconda tranche avrà undidi, nell'ambito del piano di riacquisto autorizzato per 300 milioni di euro e si concluderà entro il 15 ottobre 2024.Al 7 marzo, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 13.689.480 azioni proprie, pari a circa l'1,43% del proprio capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni di INWIT.In Borsa, giornata incolore per la, che chiude la sessione del 7 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.