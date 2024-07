INWIT corre in Borsa dopo Overweight di Jp Morgan

Inwit

(Teleborsa) -, beneficiando fra l'altro di unin attesa dei risultati semestrali che saranno resi noti il prossimo 30 luglio. Gli analisti della banca d'affari hanno confermato un giudizio, ritoccando lievemente al ribasso iluna valutazione che offre comunque un potenziale upside del 46% sui prezzi attuali del titolo.Jp Morgan ritiene la valutazione del titolo interessante e le preoccupazioni degli investitori esagerate e fuori luogo, mentre si aspetta per il secondo trimestre risultati "robusti": ricavi attesi in crescita di oltre il 9% ed EBITDA visto salire del 9,6% a 237 milioni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del., a conferma dell'appeal del titolo. Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,39 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,28. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,5.