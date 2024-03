Kering affonda a Parigi dopo warning sulle vendite. Contagia il lusso europeo

Kering

(Teleborsa) -il titolo, contagiando tutto il settore del lusso europeo. A pesare è ilannunciato ieri sera: la società prevede che i suoi ricavi consolidati neldiminuiranno di circa ilsu base comparabile, rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Questa performance riflette principalmente un calo più marcato delle vendite di Gucci, in particolare nella regione Asia-Pacifico, con i ricavi comparabili di Gucci del primo trimestre che diminuiranno di quasi il 20% su base annua.mostra un, portandosi a 362,2 euro. Rimanendo in Francia, scivola, che si posiziona a 829,8 euro, con una discesa del 3,53%.registra una flessione del 5,41% rispetto alla vigilia, attestandosi a 11,64 sterline. Aregistra una flessione del 3,11% e si attesta a 135,5 CHF. A, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 11,04 euro, per una discesa del 2,73%.