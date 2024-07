Il crollo di LVMH trascina al ribasso il lusso europeo

LVMH

Hermes

Kering

Ferragamo

Moncler

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, colosso francese del lusso, è, dopo che ha registrato unadegli analisti. Ieri sera ha comunicato che le sue vendite trimestrali sono aumentate dell'1% su base annua a 20,98 miliardi di euro, sotto le attese per 21,6 miliardi (secondo dati LSEG).Questi risultati potrebbero suggerire che anche i marchi più forti stanno soffrendo il rallentamento della domanda di articoli di fascia alta, con gli analisti che hanno evidenziatoIl ribasso di LVMH, che esibisce una perdita secca del 5,18% sui valori precedenti, staeuropeo.Restando insta segnando un calo del 2,26%, mentreè in flessione del 3,60% sui valori precedenti.In, retrocede, con un ribasso del 2,06%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,65%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,35%.