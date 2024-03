BPER: Unipol presenta lista per rinnovo CdA, il primo è Papa

Unipol

BPER

(Teleborsa) -ha presentato la propria lista di candidati per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale diper il triennio 2024-2026, in vista dell'assemblea della banca convocata per il 19 aprile.Per il rinnovo del CdA, ci sono, dove Gianni Franco Papa risulta il primo della lista. Seguono Elena Beccali, Maria Elena Cappello, Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Angela Maria Cossellu e Stefano Rangone.Gianni Franco Papa, Elena Beccalli e Maria Elena Cappello fanno parte dell'organo amministrativo uscente di BPER.La lista che verrà presentata per la nomina delsarà invece composta da due candidati per la carica di sindaco effettivo ( Angelo Mario Giudici e Silvia Bocci) e due candidati per la carica di sindaco supplente (Andrea Scianca e Federica Mantini).