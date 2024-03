Open Fiber, a Sciara partiti i cantieri della fibra ottica

(Teleborsa) - Al via ail “” finanziato con i fondi delper rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento dinel Comune in provincia di Palermo prevede il cablaggio in(Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.193 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.726 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno l’intero territorio comunale. Il progetto di cablaggio è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Concetta Di Liberto, il vicesindaco Antonio Rizzo e Daniele Di Pietrantonio, field manager coordinator Sicilia dell’azienda di telecomunicazioni guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola.La connettività inrealizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.L’intervento su Sciara prevede ildi infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, glisaranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera."Questa nuova importante opera ci proietterà verso il futuro, migliorando i rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione, agevolandone i servizi e favorendo lo sviluppo del tessuto commerciale e produttivo, rendendolo più competitivo a livello territoriale e globale - dice il-. In tal senso, punteremo a rendere digitalmente servite strutture strategiche del territorio comunale come il museo e la biblioteca e quelle zone, ad oggi poco servite, dal servizio di connettività"."L’avvio dei cantieri a Sciara punta a ridurre ulteriormente il divario digitale del territorio siciliano, favorendo grazie alla connettività FTTH il contrasto al fenomeno dello spopolamento dei Comuni delle aree interne - spiega-. Questo progetto infrastrutturale testimonia l’impegno costante della nostra azienda per connettere il Sud Italia e il resto del Paese, favorendo la coesione sociale tramite lo sviluppo della rete a banda ultra larga così da renderlo attrattivo per gli investimenti economici"."L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura in fibra ottica di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità - aggiunge, field manager dell’azienda e responsabile dei lavori a Sciara -. Un traguardo di innovazione che stiamo raggiungendo per accelerare il processo di infrastrutturazione e garantire in tempi rapidi una rete ultraveloce a tutti i cittadini, i professionisti e le attività produttive di Sciara".