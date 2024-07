Open Fiber, a Monteparano arriva la fibra ottica

(Teleborsa) -inanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune inprevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.273 civici distribuiti sul territorio e corrispondenti ad altrettante unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open Fiber.Lapuò raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese."Dall’apprendimento online agli usi per lo smart working fino alla telemedicina e all’e-commerce, oggi la vita delle persone e il business delle aziende viaggia gran parte su Internet grazie alle connessioni ultraveloci - dice il sindaco-. Ecco perché esprimiamo plauso al progetto di digitalizzazione che Open Fiber sta realizzando nel nostro territorio per costruire un’infrastruttura in fibra ottica che migliorerà i collegamenti e l’accesso ai servizi digitali per i cittadini, le imprese e le attività commerciali e turistiche, a beneficio dell’intera economia locale"."In Puglia prosegue l’impegno di Open Fiber per realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga a prova di futuro capace di garantire performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità - spiega Cosimo De Bartolomeo, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato-. Grazie alla sinergia istituzionale con l’Amministrazione comunale, anche a Monteparano stiamo raggiungendo il traguardo di portare la fibra ottica per abilitare i collegamenti in fibra ottica e ridurre così il gap che crea diseguaglianze tra persone e territori".