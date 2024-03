Corre Enel promossa da Morgan Stanley

Enel

FTSE MIB

gruppo energetico

Enel

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo, che avanza dell'1,22% beneficiando di un upgrade.Si tratta degli esperti di Morgan Stanley che hanno portato il giudizio a "Overweight" dal precedente "Equalweight". L'ufficio studi ha rivisto al rialzo anche il target price a 7,50 euro per azione dai 7 euro indicati in precedenza.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 6,171 Euro e supporto a 6,11. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 6,232.