Enel ben impostata dopo upgrade Jefferies e rialzo stime utile

(Teleborsa) - Ben impostatain Borsa, dove registra un progresso vicino all'1%, dopo il giudizio di Jefferies che ha indicato un Buy ed alzato il Target Price del 23% a 8 euro per azione, ritenendo che la società sia sottovalutata rispetto ai suoi peers come EDP e Iberdrola.Gli analisti di Jefferies hanno anche rivisto al rialzo del 4% le stime di utile per azione (EPS) per il periodo 2024-2026 di riflesso all'aumento della domanda di elettricità.Per i risultati del primo semestre attesi il 25 luglio, si stima una crescita dell'utile del 6% circa. Più in dettaglio Jefferies stima un EBITDA a 11,5 miliardi di euro (+7%) ed un utile netto di 3,5 miliardi di euro (+6%). In questo modi gli analisti ritengono che la società sia ben posizionata per raggiungere la fascia alta delle previsioni di EBITDA per l'intero esercizio di 22,8 miliardi di euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,07%, rispetto a +1,09% del).Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,795. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,045.