Il Tesoro colloca 7 miliardi di BOT a 6 mesi

(Teleborsa) - Ilha collocato 7 miliardi di buoni ordinari del tesoro semestrali nell'asta odierna.Nel dettaglio, è stato assegnato l'intero importo offerto, con una richiesta arrivata a 9,84 miliardi (1,4 volte l'offerto). Il rendimento medio ponderato è stato del 3,765%. I titoli verranno emessi il 28 marzo e sono in scadenza il 30 settembre 2024.Collocata anche laemesso il 14 giugno 2023: assegnato 1,5 miliardi al 3,738%. Le richieste, superiori a 3 miliardi, hanno raddoppiato l'offerta.Al 28 marzo ci sono BOT in circolazione per 124,7 miliardi.