(Teleborsa) - Il Tesoro ha assegnato complessivamentedi, nell'asta odierna, con scadenze rispettivamente di 2 e 5 anni.Nel dettaglio, sono stati assegnatidi, con scadenza 26-08-2027, a fronte di richieste per 4,468 miliardi, con un rendimento a 2,12% in aumento di 10 punti base.Collocati anche, con scadenza 15-08-2031, percon un rendimento del 1,21%, con richieste per 4,371 miliardi.