Eni, esclusiva di 4 settimane a Ithaca Energy per offerta per asset upstream UK

Ithaca Energy

Eni

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori indipendenti di petrolio e gas nel Mare del Nord del Regno Unito, ha stipulato unin relazione ad unacon sostanzialmente tutti gli, inclusi gli asset Neptune Energy recentemente acquisiti, esclusi alcuni asset tra cui CCUS di Eni e gli asset marittimi irlandesi.Ai sensi dell'accordo di esclusività,ha concesso a Ithaca Energy l'esclusiva sugli asset oggetto della potenziale combinazione per unEni conferirà le sue attività nel Regno Unito in cambio dell'emissione di nuove azioni di Ithaca Energy, con laampliato di Ithaca Energy dopo il completamento.Eni ha una base di asset ben diversificata in: Elgin Franklin, J-Area, Cygnus e Seagull; Ithaca Energy è già partner nei giacimenti Elgin Franklin e JadeIl business di Eni nel Regno Unito ha avuto unapro forma nel 2023 di 40-45 mila boe/giorno e riserve 2P di circa 100 milioni di boe al 31 dicembre 2023.