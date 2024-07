Boom dell'M&A con coinvolgimento italiano nel 1° semestre. JPMorgan primo tra gli advisor

Swisscom

(Teleborsa) - Lehanno raggiunto i 41,2 miliardi di dollari durante idel 2024, il 70% in più rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2023. La prima metà del 2024 ha visto 831 operazioni, un conteggio superato solo una volta in qualsiasi altro primo semestre, secondo i dati di LSEG Deals Intelligence, le cui rilevazioni vanno indietro fino al 1980.sono:che acquista Vodafone Italia per 8,7 miliardi di dollari;che acquista Encore per 4,2 miliardi di dollari; Everi Holdings che acquista Ignite Rotate per 3,8 miliardi di dollari; Everi Holdings che acquistaper 2,6 miliardi di dollari;che acquista un edificio a Milano per 1,4 miliardi di dollari;che acquista asset diper 1,3 miliardi di dollari; Sosteneo che acquista Enel Libra Flexsys per 1,2 miliardi di dollari;che acquista asset diUK per 0,9 miliardi di dollari;che acquista Princes per 0,9 miliardi di dollari;che acquista Unipolsai per 0,8 miliardi di dollari.Accordi per un valore di 25,4 miliardi di dollari hanno coinvolto unnella prima metà del 2024, più di tre volte il valore registrato lo scorso anno in questo periodo, con protagonista l'offerta di 8,7 miliardi di dollari di Swisscom per Vodafone Italia. Con questo accordo, l'M&A in entrata che hanno coinvolto un acquirente straniero hanno raggiunto il massimo degli ultimi sei anni pari a 16,7 miliardi di dollari. Il valore delle operazioniè più che triplicato, raggiungendo il massimo degli ultimi due anni pari a 8,7 miliardi di dollari.Gli accordi nel settore delleammontano a 9,7 miliardi di dollari, pari al 38% di tutte le attività di M&A target italiane durante i primi sei mesi del 2024. Energy & Power e Industriali completano i primi tre settori.L'dall'Italia è diminuito del 37% a 6,3 miliardi di dollari, il minimo degli ultimi quattro anni.si è classificata al primo posto nellaper M&A con coinvolgimento italiano nel primo semestre 2024 (con 17,1 miliardi di dollari e 11 operazioni), seguita da(con 15,1 miliardi di dollari e 5 operazioni) e(con 12,4 miliardi di dollari e 22 operazioni)