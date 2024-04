Ferrari acquista azioni proprie e arriva al 5,37% del capitale sociale

Ferrari

il cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 25 al 28 marzo 2024, un totale dial prezzo medio unitario di 405,6937 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 350 milioni di euro, quale quarta tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa Quarta Tranche fino al 28 marzo 2024 il corrispettivo totale investito è stato:• 157.742.888,02 euro per n. 462.300 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 49.191.718,46 USD per n. 128.120 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 28 marzo 2024 Ferrari deteneva 13.807.372 azioni proprie ordinarie pari al 5,37% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 28 marzo 2024, la Società ha riacquistato un totale di 2.959.893 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 775.688.174,06 euro.Sul listino milanese, intanto,si muove verso il basso e si posiziona a 401,4 euro, con una discesa dello 0,64%.