Recordati, aggiornamento sul buyback

Recordati

Gruppo farmaceutico

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver, dall'1 al 5 luglio 2024, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 48,8184 euro.Al 5 luglio, Recordati deteneva 2.939.774 azioni proprie pari all'1,406% del capitale sociale.Il Gruppo ha segnalato inoltre che, a parziale rettifica del comunicato stampa diffuso da Recordati lo scorso 2 luglio , il numero di azioni proprie alla data del 28 giugno 2024 era pari a n. 2.882.863 corrispondenti all’1,379% del capitale sociale e non a n. 2.887.363 corrispondenti all’1,381% del capitale sociale come precedentemente comunicato.A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato per il, che archivia la sessione in utile del 2,46% sui valori precedenti.