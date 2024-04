Leonardo, BofA aumenta target price e conferma Buy

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ha aumentato ilsu, big italiano della difesa, a(da 23 euro), confermando la". Gli analisti hanno lasciatosu ricavi ed EBITA, ribadendo la view positiva sul titolo in considerazione delle forti prospettive della domanda e della valutazione interessante (viene scambiato a 10x EV/EBIT FY25, rispetto alla media del settore a circa 13x).Gli analisti scrivono che Leonardo ha fornito una, che ritengono fornisca molti dettagli per aiutare gli investitori a capire come si prevede che ogni azienda si svilupperà, cosa sta guidando l'espansione dei margini (elettronica ed elicotteri) e dove verranno effettuati i maggiori investimenti (circa il 40% del capex sarà speso in Elettronica e Cyber).Per quanto riguarda specificamente lo spazio, Leonardo sta attualmente creando una nuova divisione spaziale autonoma per riflettere le ambizioni in questo settore. Dato che Leonardo non entrerà ino nei(due aree impegnative), questa scelta può essere di supporto per Leonardo se eseguita bene. Nella, gli analisti considerano MBDA attualmente una delle risorse più strategiche nella difesa europea, dati il forte backlog e i margini, e credono che il tono di Leonardo sia diventato più costruttivo quando si affrontano le future collaborazioni con, che potrebbero fornire nuove opportunità nell'area.Alla Global Industrials Conference di BofA, il management ha ribadito ildi circa 1,8 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Leonardo prevede di ottenere questi risparmi sui costi semplificando la propria offerta di prodotti, chiudendo attività non core, aumentando la digitalizzazione per ridurre i tempi di consegna durante la conversione del portafoglio ordini in ricavi e riducendo i costi OpEx e di sede centrale. "Riteniamo che ciò siadi Leonardo, se eseguito correttamente", si legge nella ricerca.