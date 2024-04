Traporti, Wizz Air inaugura sei nuove rotte dall'Italia

(Teleborsa) -ha inauguratopiù ambite in vista dell'arrivo della stagione estiva. Il 31 marzo sono partiti i primi voli da Roma verso Amburgo e Berlino, così come da Milano a Parigi. Il giorno successivo, Wizz Air ha inaugurato i voli da Roma ad Alicante e Danzica. Infine, oggi, 2 aprile, è decollato il primo volo WIZZ che collega Milano e Tenerife.partiranno tre volte a settimana, mentre ilsarà servito cinque volte a settimana, fino ad offrire una frequenza giornaliera a partire da giugno. Le rottesaranno servite da tre voli settimanali, che aumenteranno a quattro voli settimanali rispettivamente a partire da agosto e settembre. Il collegamento Roma - Amburgo sarà disponibile grazie a quattro voli di andata e ritorno a settimana, mentreavrà una frequenza giornaliera.In aggiunta alle nuove rotte, Wizz Air si prepara ad inaugurare ia partire da settembre. In totale, durante questa stagione estiva, saranno attivee non solo, grazie agli oltre 13 milioni di posti disponibili per i viaggiatori. Numeri che – sottolinea Wizz Air in una nota – rafforzano ulteriormente la posizione della compagnia in Italia, incrementando la sua quota di mercato rispetto all'anno precedenteInoltre, Wizz Air offrirà voli speciali per i passeggeri italiani in occasione dellemettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno.